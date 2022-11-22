اتبع أسلوب المثلث لكشف كذب من حولك

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وبينما يحاول أغلبنا تفادي الوقوع ضحية كذب المحتالين، لكننا قد نواجه صعوبة في تحقيق هذه المهمة.

ويقدم موقع "لايف هاكر" الأمريكي في التقرير التالي الحل لكشف كذب المحيطين بك وتجنب الوقوع ضحية احتيال ونصب.

وذكر الموقع أن هناك أسلوبا يعرف بأسلوب المثلث، وهو منهج يتكون من 3 شعب يساعد في معرفة إذا كان الشخص الذي تحادثه يكذب عليك أم لا.

شعب أسلوب المثلث

1- تدفق الحديث

نصح الموقع بملاحظة تدفق حديث الآخرين، عندما نقول الصدق ستجد أن كلماتنا تتدفق بشكل طبيعي، فنحن نعرف ما حدث لأنه حدث في الواقع.

وأضاف: "عندما يبدأ كلام الناس في التعثر، ويتوقفون مؤقتًا لفترة طويلة جدًا، هذه علامة على أنهم يتوقفون لتأليف قصص جديدة غير حقيقية".

2- حركات الرأس وتعبيرات الوجه

ذكر الموقع أن حركات الرأس وتعبيرات الوجه قد تفضح كذب الشخص حتى لو كان بارعًا في الاسترسال في الحديث.

وأضاف أن النظر فجأة لأعلى أو لأسفل خلال الحديث مؤشر للكذب، وضم الشفاه أيضًا وفركها سويًا.

3- بقية لغة الجسد

من علامات الكذب أيضًا:

حك أو فرك الرقبة

لمس طرف الأنف بعد قول شيء ما

الاستخدام المفرط لليد بحركات غير مفهومة