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وزير الطاقة الإيراني: إجراء مزامنة أولية مع شبكة الكهرباء الروسية

وزير الطاقة الإيراني: إجراء مزامنة أولية مع شبكة الكهرباء الروسية
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، إجراء مزامنة أولية لشبكة كهرباء البلاد مع الشبكة الروسية.

العالم - إيران

ورداً على استفسار بشأن موضوع الربط مع شبكة كهرباء روسيا وذلك على هامش معرض صناعة الكهرباء اليوم الأحد أوضح "علي أكبر محرابيان" أنه تم بالفعل مزامنة أولية مع الشبكة الروسية فيما يتم اتخاذ خطوات فنية لإجراء مزامنة مشتركة بين إيران وآذربيجان وأرمينيا وروسيا، بهدف الربط الكهربائي مع الأخيرة والذي من شأنه إيجاد استدامة كهربائية في البلاد.

وأضاف: نعمل على تعزيز القطاعات التقنية بهدف التنمية.

من جهة ثانية أكد الوزير محرابيان أن التوطين الصناعي بالوقت الراهن يشمل 95 بالمئة من القطعات والمعدات والمنشآت بصناعة الكهرباء الإيرانية التي تشهد تطورا فريدا.

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