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الصحة الإيرانية: وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 38 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية داخل البلاد.

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و296 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و626 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و334 الفا و732 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 45 الفا و897 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

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