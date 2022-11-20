وقفة لأطفال فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة بغزة +فيديو

العالم - مراسلون

منذ ان أقرت الأمم المتحدة يوم الطفل العالمي في عام 1954 وهي غير قادرة على حماية قراراتها؛ ففي بقعة جغرافية اسمها فلسطين يمارس كل اشكال التعذيب على الاطفال من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي قتل منذ عام ٢٠٠٠ وحتى الان نحو 2270 طفلاً، أربعون منهم قتلوا في هذا العام.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة لقناة العالم:"في فلسطين الاطفال يقصفوا بالطائرات الحربية اف – 16 و اف – 35؛ في فلسطين يقصف الاطفال بقذائف الدبابات وبالمدفعية الصهيونية، اذا عن أي طفولة نتحدث وعن أي عالم حر نتحدث في ظل ما يجري من جريمة يشهد عليها العالم دون ان يحرک ساکناً".

وقالت طفلة فلسطينية لقناة العالم:"نحن لانستطيع ان نعيش، نحن معرضين للقتل ومعرضين للحروب، الدبابات تحاصرنا وتقتلنا ويدعسون الطفل الذي يقف أمامهم. نحن لانستطيع ان نعيش".

وقالت طفلة فلسطينية اخری:"انا کطفلة فلسطينية عندي احلام وعندي طموحات اريد ان احققها لکنني لااستطيع ان احققها لأنني طفلة فلسطينية".

وبينما يقتل الاطفال ويشردون هناك ١٧٠طفلاً يعتقلون في سجون الاحتلال. ولهذا نظمت مؤسسات الاسرى وقفة امام مقر الامم المتحدة بغزة لمطالبة المجتمع الدولي بحماية اطفال فلسطين.

وقال مسؤول هيئة الدراسات والتوثيق بهيئة الأسری والمحررين عبدالناصر فروانة:"770 طفلاً اعتقلوا منذ مطلع هذا العام وکل هؤلاء کانوا قد تعرضوا لأشکال التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون الاحتلال في ظروف قاسية وصعبة وکل ذلک يتم امام مرأی ومسمع من العالم اجمع".

وقالت بنت فلسطينية:"الاسير أحمد مناصرة تم تعذيبه وليس هو فقط، فهناک الکثير من الاطفال تعذبوا في سجون الاحتلال ولايعيشون حياة طبيعية".

في يوم الطفل العالمي علا صوت أطفال فلسطين مطالبين بحماية عاجلة تنقذ ما تبقى من طفولتهم.

القتل والأسر والتشريد بات جزء من حياة يومية يعيشها الاطفال الفلسطينيين في ظل عالم ظالم تکسرت معايير وقوانين مجتمعه الدولي الذي نقف امامه علی صخرة الارهاب الاسرائيلي لأنه ببساطة هذا المجتمع الدولي لايريد ان يری أو يسمع شکوی هؤلاء.