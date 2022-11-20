الإكوادور تفتتح أهداف مونديال 2022 بشباك قطر المستضيفة

العالم - رياضة

وسجل إينير فالنسيا، هدف التقدم لمنتخب بلاده مبكرا عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء، حصل عليها قائد منتخب الإكوادور إنر فالنسيا.

ليعزز فالنسيا تقدم منتخبه في الدقيقة 31 من الشوط الأول، بهدف ثان برأسية في مرمى حارس المنتخب القطري.

وكان الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ألغى هدفا مبكرا للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة الثانية والنصف في شباك قطر، وكان هدف فالنسيا سيكون أسرع هدف في تاريخ المباريات الافتتاحية بمباريات كأس العالم على مر التاريخ. وجاء إلغاء هدف الفريق الأمريكي الجنوبي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وشهد العالم قبل ساعة من الآن، افتتاح مباريات كأس العالم بمشاركة كبار زعماء ورؤساء، بالإضافة للنجم الأمريكي الشهير مورجان فريمان.