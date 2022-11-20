الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-11-2022

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-11-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد مثيري الشغب في مهاباد الايرانية وهم يروّعون المواطنين ويهاجمون منازلهم

"بنس" يهاجم سياسات بايدن ويعلن موقفه ازاء الترشح بمواجهة ترامب في الانتخابات

شاهد بالفيديو.. تركيا تقصف مناطق سورية متذرعة بتفجير اسطنبول

انطلاق الصفحة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة في الموصل

إيران تبدأ بتنفيذ إجراءات جديدة في نطنز و فوردو رداً على قرار الوكالة

وزير الدفاع في صنعاء جاهزون لمواصلة معركة البطولة والكرامة