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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسلة العالم: قصف صاروخي ومدفعي عنيف لقوات "قسد" استهدف القاعدة التركية قرب معبر باب السلامة بريف حلب شمالي سورية
انطلاق الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم بنسخته الـ 22 في قطر بحضور عدد من قادة العالم
5 قتلى على الأقلّ وأُصابة 18 بجروح بإطلاق نار في ناد ليلي في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية
إصابة جندي وعنصري شرطة من تركيا في هجوم صاروخي على إقليم كيليس التركي على الحدود السورية
وكالة الطاقة النووية الأوكرانية تتهم روسيا بقصف محطة زابوروجيا
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يعلن وقوع "انفجارات قوية" في منطقة محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوروجيا
مراسلة العالم: وزير الدفاع التركي يعلن تدمير 89 هدفا في غارات جوية منذ بدء العملية العسكرية في شمال العراق وسورية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: اكدنا من قبل بان اصدار قرار في الوكالة هو ا جراء للابقاء على الضغوط القصوى ولن يسهم في حل القضايا القائمة
أ ف ب عن الامين العام للامم المتحدة غوتيريش: مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل كبير
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-11-2022
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الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-11-2022
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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