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العثور على جثمان طالب سوري في إحدى غابات تركيا

العثور على جثمان طالب سوري في إحدى غابات تركيا
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

عثرت الشرطة التركية أمس الجمعة على جثة شاب سوري في إحدى غابات مدينة “دوزجة” الواقعة شمال غربي تركيا.

العالم - سوريا

ونقلت “زمان الوصل” عن موقع إلكتروني تركي إن الطالب السوري “ميلاد المحمود” وُجد ميتاً في إحدى غابات مدينة “دوزجة”.

وأضاف الموقع التركي أن “المحمود”، الذي تم العثور عليه متوفياً في الغابة، يدرس بقسم الأحياء في كلية الآداب والعلوم بجامعة “دوزجة”.

وأكّد الموقع أن فرق الشرطة بدأت عمليات البحث عن “ميلاد” في المنطقة المحيطة لتجده ميتا حوالي الساعة الخامسة مساء في الغابة.

*فتح تحقيق بالحادثة

كما قامت فرق الشرطة التركية بنقل جثمان “ميلاد المحمود” إلى مستشفى “دوزجة” الجامعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

ووفقاً للموقع التركي، فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة أسباب وفاة “ميلاد المحمود” خاصة وأنه لا توجد عليه أي آثار ضرب أو طعن أو ما شابه.

وكانت الشرطة التركية قد عثرت 10 تشرين الثاني نوفمبر الحالي على 5 أفغان مقتولين طعناً داخل أحد المنازل في حي “ألتينداغ” في أنقرة، حيث بدأت السلطات تحقيقاتها بالحادثة وسط ترجيحات بأن الشبان قتلوا قبل أسبوع.

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