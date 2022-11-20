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حميميم: جبهة النصرة تخبئ الأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب

حميميم: جبهة النصرة تخبئ الأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إرهابيي "جبهة النصرة" يخبؤون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ويمنعون وصول المنظمات الدولية إلى هذه المخيمات.

العالم-سوريا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف: "يتلقى المركز الروسي للمصالحة معلومات عن تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية في مخيمي حريم وسلكين في محافظة إدلب".

وأضاف: "حسب المعلومات المتوفرة، فقد قام مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابية بتجهيز مستودعات أسلحة وذخائر في المرافق الإنسانية في هذه المعسكرات".

وأشار إلى أن الإرهابيين منعوا ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى مخيمات اللاجئين.

وتابع: "تصرفات المسلحين تشكل تهديدا على أرواح اللاجئين وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للمدنيين دروعا بشرية".

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حميميم: جبهة النصرة تخبئ الأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب

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