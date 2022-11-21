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إصابة عسكريين سوريين بقصف تركي

إصابة عسكريين سوريين بقصف تركي
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عسكريان سوريان بقصف للطائرات التركية على قرية في ريف حلب، حسب وكالة "هاوار" العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

العالم-تركيا

وذكرت الوكالة أن "طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي أغارت قبل ساعات من الآن على قرية بيلونية التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء"، وأن "القصف أسفر عن إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج".

وكانت وكالة "سانا" نقلت مصدر عسكري في وقت سابق اليوم أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم". دون أن يذكر المصدر عددهم.

وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل".

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