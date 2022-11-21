المنتخب الايراني يؤكد جاهزيتة لخوض مباراته ضد إنجلترا

العالم - فار

ويستعد المنتخب الايراني لمواجهة المنتخب الإنجليزي في مباراة ينتظر الجمهور الإيراني فرحة الفوز منها لتخطي المنتخب دور المجموعات للعبور الى الدور الثاني للمرة الاولى في سادس مشاركة له في العرس العالمي.

ويتسلح المتنخب الايراني بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش بالطموح والامل في تحقيق مفاجأة في المجموعة الثانية والتأهل الى الدور المقبل.

وتضم المجموعة الثانية كلا، من المنتخب الايراني، وويلز، وإنجلترا، والمنتخب الأميركي.

وإنطلق مونديال قطر 2022 بحفل افتتاح مبهر أعقبه لقاء البلد المضيف، قطر مع الإكوادور في مباراة الافتتاحية والتي فاز فيها الإكوادور بهدفين دون رد، سجلها في الشوط الأول من المباراة.