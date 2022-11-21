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التطبيع المغربي وتداعياته في المنطقة – الجزء الثاني

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يمضي قطار التطبيع المغربي مع الاحتلال الاسرائيلي مسرعا غير عابئ بالأصوات الرافضة لأي شكل من العلاقات مع الكيان المحتل.

العالم - المغاربية

ولعل الجانب الأخطر هو التطبيع العسكري وآخر تجلياته السعي لإنتاج صناعات عسكرية بالتعاون مع تل أبيب. في حين يثير ذلك حفيظة الدول المجاورة ما يدفعها الى تعزيز أمنها والدفاع عنه بوجه محاولات التمدد الاسرائيلي في المنطقة المغاربية تحديدا.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش التغلغل الاسرائيلي في شمال أفريقيا وسبل التصدي له من قبل الدول الرافضة للتطبيع في دول تلك المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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