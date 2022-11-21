تركيا تعلن سقوط 4 صواريخ بمنطقة كاراكاميش المحاذية للحدود السورية وتتهم الأكراد

العالم - ترکیا

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن والي غازي عنتاب داود غل، أن القذائف تم إطلاقها من شرقي نهر الفرات.

وقال داود غل، إن القوات التركية ردت بالمثل على مصادر النيران، مؤكدا أن سقوط القذائف لم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

ويتزامن ذلك مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للأكراد شمالي العراق وسوريا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين، بينهم قيادات من حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب-السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق.