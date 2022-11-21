تفاصيل استهداف حرس الثورة للانفصاليين الأكراد شمال العراق

العالم - مراسلون

وأضاف، أن العملية جاءت ردا على العمليات الارهابية التي تنفذها الاحزاب الانفصالية الكردية في الاراضي الايرانية.

واشار مدير مكتب العالم، الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية سبق وحذرت السلطات العراقية من أجل منع الاحزاب الانفصالية الكردية المستقرة شمال العراق من عملياتهم الارهابية في الاراضي الايرانية.

واوضح أن قوات حرس الثورة الاسلامية استهدفت العديد من مقرات الاحزاب الانفصالية الكردية في منطقة كردستان منها، منطقة كوي سنجق، والذي هو عبارة عن معسكرات ومخيمات تستخدمها الاحزاب الانفصالية كمقرات للقيام بعمليات ضد الجمهورية الاسلامية.

وقال مدير مكتب العالم، إن هناك انباء عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف عناصر الاحزاب الكردية الانفصالية، مشيرا الى ان هناك نيران تشتعل في مقرات الاحزاب الكردية مما يظهر حجم الدمار الذي لحق بهذه الجماعات الارهابية.

واضاف، ان قوات حرس الثورة الاسلامية استهدفت مقرات حزب الكوملة بأربعة صواريخ، كما استهدفت طائرات مسيرة مقرات حزب 'كوملة' قرب مدينة السليمانية.

واشار إلى ان قوات حرس الثورة الاسلامية استهدفت مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني" في منطقة جانيكان.

وقال مدير مكتب قناة العالم، إن الحزب "الديمقراطي الكردستاني الايراني" اعترف بمقتل احد عناصره بقصف قوات حرس الثورة الاسلامية لمقراتهم، مشيرا الى أنه حتى الان لم تصدر احصائية واضحة عن عدد القتلى والجرحى.

هذا واعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران استهداف مقار ومراكز الجماعات الارهابية الانفصالية في مناطق شمالي العراق.

وقال حرس الثورة الاسلامية في بيان إن هذه الضربة هي استمرار لعملية تدمير مقرات ومراكز تآمر وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق، وأن الضربة نفذت من قبل الوحدات الصاروخية والطيران المسير التابع لمقر حمزة سيد الشهداء في حرس الثورة.

وأكد البيان أن الهجمات استهدفت عدة مناطق بينها جانيكان وكوي سنجق، وقد كبدت الارهابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة. من جهته توعد قائد القوة البرية في حرس الثورة اللواء محمد باكبور بهجمات جديدة في حال لم يتم تفكيك المقرات التي تستهدف إيران.

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