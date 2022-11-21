الاحتلال يزيد من بطشه في مخيم جنين وهذه الحصيلة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن عددا من المصابين وصلوا الى مستشفى ابن سيناء التخصصي بينهم إصابة خطرة في البطن انتهت باستشهاد المصاب داخل غرفة العمليات.

قوات الاحتلال حاصرت كذلك منزل المواطن راتب البالي فيحي الهدف، كما حاصرت منزلا آخر في نفس الحي، قبل ان تنسحب من المنطقة.

ووِفق مصادر محلية، فقد اقتحمت عشرات الآليات التابعة لجيش الاحتلال حي الهدف، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وحاصرت منزلًا في الحي، كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية.

من جهتها قالت كتائب القسام وسرايا القدس إن مجاهديهما خاضوا اشتباكات عنيفة وأطلقوا صليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وفي إطار جرائم الاحتلال واعتداءاته فقد اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إنّ مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المقتحمين المتطرفين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته، وتواصل إبعاد العشرات منه عن المسجد لفترات متفاوتة.

وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس والأقصى.