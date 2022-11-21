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شاهد.. قناصون يمنيون يحصدون جماجم مرتزقة العدوان

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحن أنصار الله بديل" في تويتر مقطع فيديو يظهر فيه قنص مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي على يد اليمنيين.

العالم - اليمن

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