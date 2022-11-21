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مشجع مصري في قطر يفاجئ مراسل قناة عبرية خلال البث المباشر

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لمشجع مصري في قطر يفاجئ مراسل قناة عبرية خلال البث المباشر.

العالم - قطر

ورد المشجع المصرى لمراسل قناة عبرية، "تحيا فلسطين"

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