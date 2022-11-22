هكذا ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - خاص بالعالم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية افادت بانه تم اتخاذ عدة اجراءات في منشأتي فوردو ونطنز، من بينها تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة في فوردو، في وقت يتواصل التخصيب في منشأة نطنز بالنسبة نفسها، كما تم استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بأجهزة "اي ار ستة" المتطورة، ما يزيد الطاقة الإنتاجية بعشرة أضعاف.



وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان قال انه وفي الوقت الذي ستلتزم فيه إيران بالقوانين والتعهدات الدولية ، فإنها ستتخذ اجراء مؤثرا وحازما ردا على القرار غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها.قرار تؤكد طهران انه سيؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية .

يذكر انه عقب القرار الأخير وغير البناء لمجلس حكام الوكالة ،الذي اقترحته واشنطن والترويكا الأوروبية ضد إيران، والذي صدر بدوافع سياسية ، اتخذت منظمة الطاقة الذرية عدة إجراءات في جدول الأعمال كخطوة أولى، وتم تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في نطنز وفوردو.



وبحسب الوقائع فإن إيران تمتلك البرنامج الأكثر شفافية للنشاط النووي السلمي مقارنة بعدد من المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم، وأكثر عمليات التفتيش نفذت على أنشطة إيران من قبل الوكالة.

وتؤكد طهران ان التعاون البناء بين ايران والوكالة الدولية ينبغي ان يستمر بغية الوصول جميع الأطراف إلى نتائج جيدة، لكن عمل هذه الدول الأربع أظهر أنها لا تزال على استعداد لاستخدام المقاربات السياسية في الأنشطة الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقد أثبتت طهران دائما في تفاعلها الوثيق والبناء والتواصل مع الوكالة أنها تلتزم بعملية التفاعل والتعاون والوفاء بمهامها وتؤكد انها ستواصل أنشطتها وأعمالها في هذا الإطار.

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