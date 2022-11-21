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ضمن مشاركة إيران وروسيا..

وفد دمشق يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا

وفد دمشق يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل وفد دمشق برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى العاصمة الكازاخية أستانا ، للمشاركة بالاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا الذي ينطلق يوم غد ويستمر يومين.

العالم - سوريا

وسيعقد الوفد اجتماعات عدة مع عدد من الوفود المشاركة حيث سيتم التركيز على تطورات الأوضاع في سورية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار والانعكاسات السلبية للإجراءات القسرية اللامشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية سواء على الوضع المعيشي والإنساني أو لإعاقة عملية إعادة الإعمار والتي تشكل لازمة أساسية لتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها أن وفد روسيا الاتحادية برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ووفد إيران برئاسة مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي سيشاركان في الاجتماع إضافة إلى وفود من دول أخرى.

وكانت كازاخستان استضافت في الـ15 والـ16 من حزيران الماضي الجولة الثامنة عشرة من الاجتماع الدولي حول سورية بصيغة أستانا، حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وإدانتها الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سورية، وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.

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