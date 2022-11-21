إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

العالم ـ سوريا

وجدد إردوغان أيضا تحذيراته من أن أولئك الذين يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، غداة شنّ قوات أنقرة غارات جوية على قواعد للأكراد في شمال سوريا والعراق.

وقال إردوغان للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 “لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية”.

وأضاف “إن الوحدات المختصّة ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية”، مشيرًا إلى أن هناك “مشاورات” جارية.

وتابع “سبق أن حذّرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن”.

وقتل ثلاثة أتراك، واصيب ستة آخرون جراء قصف صاروخي من الأراضي السورية استهدف مدينة قارقامش الحدودية التركية.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن من بين القتلى طفلا ومدرسا، متوعدا برد قوي.

وكانت قوات قسد قد توعدت الجانب التركي بالرد على الغارات الجوية، وأكدت أن الهجمات التركية لن تمر دون رد.