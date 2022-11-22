ارتفاع عدد ضحايا زلزال جاوا الإندونيسية إلى 250 قتيلاً

العالم - خاص بالعالم

وفيما لا يزال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض أفاد مسؤولون إندونيسيون بأن أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم عليهم في الزلزال الذي دمر البلدة وأصاب مئات الأشخاص الآخرين.

وأكد رودي صلاح الدين قائد سيانجور العسكري:"استخدمنا ثماني حفارات لتنظيف هذا الطريق ونشرت القيادة العسكرية في جاوة الغربية 1377 جنديا تم توزيعهم على جميع المناطق المتضررة بما في ذلك ملاجئ اللاجئين".



الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ حذرت من أن الانهيارات الأرضية والأراضي الوعرة تعرقل جهود الإنقاذ مشيرة الى إجلاء أكثر من ثلاثة عشر ألفا من سكان المنطقة التي ضربها الزلزال.



وغداة الكارثة توجه الرئيس جوكو ويدودو إلى سيانجور مؤكدا إعطاء الأولوية لإجلاء الضحايا الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.



فيما قال جوكو ويدودو ، الرئيس الإندونيسي:"قد أمرت بتعبئة الأفراد للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال في سيانجور وخاصة في فتح الطرق التي تضررت من الانهيارات الأرضية. وأمرت بإعطاء الأولوية للبحث عن الضحايا وإجلاء الناجين. علينا إعادة بناء المنازل على أساس معايير البناء المقاومة للزلازل".



ووقع الزلزال الذي بلغت قوته خمس درجات وستة أعشار الدرجة على مقياس ريختر بمنطقة جبلية في إقليم جاوا الغربية الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا ما تسبب في أضرار جسيمة لبلدة سيانجور وانهيار أرضي أسفر عن دفن قرية واحدة على الأقل. ولإندونيسيا تاريخ أليم مع الهزات الأرضية العنيفة والمدمرة.



ففي العام 2004 تسبب زلزال قوته نحو تسع درجات قبالة جزيرة سومطرة شمالي البلاد في حدوث موجات مد عاتية ضربت أربع عشرة دولة ما أسفر عن مقتل226 ألف شخص على طول ساحل المحيط الهندي أكثر من نصفهم في إندونيسيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...