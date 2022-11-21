الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تزود مدمّرتين أخريين بمنظومات "إيجيس" للدفاع الجوي

اليابان تزود مدمّرتين أخريين بمنظومات
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

زود الجيش الياباني مدمّرتين إضافيتين بمنظومات "إيجيس" الأمريكية للدفاع الجوي، ليصل عدد السفن الحربية اليابانية المزودة بهذه الأنظمة إلى ثمان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت صحيفة "كيودو نيوز" نقلا عن القوات البحرية اليابانية أن المدمرتين "مايا" و"هاغورو" نجحتا خلال تجربتين منفصلتين، في اعتراض أهداف على شكل صواريخ باليستية أطلقت من جزر هاواي.

وفي التجربة الأولى التي جرت في وقت سابق، تصدت المدمرة "مايا" لصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز SM-3 Block 2A.

كما تصدت المدمرة "هاغورو" بدورها لصاروخ موجه من طراز SM-3 Block 1A.

وشاركت المدمرتان اليوم الاثنين في تجربة أخرى، حيث رصدت خلالها "مايا" هدفا يحاكي صاروخا، أسقطته "هاغورو".

وتسند القيادة اليابانية مهمة اعتراض صواريخ العدو في الوقت الحالي إلى أطقم المدمرات المجهزة بمنظومات "إيجيس".

وفي حال لم يتم إسقاط صواريخ العدو، يمكن تدميرها بواسطة منظومات "باتريوت".

روابط ذات صلة

'اليابان' تسجّل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا بعيد المدى وإعلان حالة الاستنفار في اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"حمیمیم" يسجل 10 حالات قصف في إدلب غرب سوريا

اليابان تزود مدمّرتين أخريين بمنظومات "إيجيس" للدفاع الجوي

القوات اليمنية تُجبر سفينة النفط التابعة للتحالف السعودي على مغادرة ميناء الضبة

تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجا على "مشاهد ضوئية"

بالفيديو.. حوار إيراني عراقي لتجريد السلاح من الانفصاليين في شمال العراق

المانيا على خطى أمريكا.. أعمال الشغب تُغنينا عن المفاوضات مع إيران!