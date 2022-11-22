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شاهد: سعودي يتخيل نفسه ملك الغابة!!!

شاهد: سعودي يتخيل نفسه ملك الغابة!!!
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني "عبد السلام جحاف" صورة على صفحته في تويتر، لشخص متنكر بزي ملك الغابة ويدخن الشيشة!.

العالم- السعودية

وكتب الناشط اليمني في تغريدته: " تصبحون على خير...سعودي يتخيل نفسه أسد".

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