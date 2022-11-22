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أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019

أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم تنفيذ التزاماته بـ "تطهير" المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019.

العالم - تركيا

وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا أيضا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019. وعليه تقع مسؤولية تطهير المنطقة من الإرهابيين. لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك رغم تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة. قلنا إننا لن نصمت وسنتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من فعل ذلك بأنفسهم . لا توجد قيود هنا. استمرار هذه العملية هو على جدول الأعمال. فعلنا كل ما هو ضروري من الأرض ومن الجو. سنواصل القيام بذلك".

في أكتوبر 2019، وقعت روسيا وتركيا مذكرة تفاهم من 10 نقاط، من بينها دخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود مع تركيا، خارج منطقة العملية التركية "مصدر السلام"، لتسهيل انسحاب الفصائل الكردية وأسلحتها على بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية - التركية.

في ليلة يوم الأحد الماضي، نفذ الجيش التركي غارات على مناطق في شمال سوريا والعراق، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات بدون طيار.

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أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019

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