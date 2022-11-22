فيديو يکشف استخدام ايران کذريعة للعدوان علی اليمن

العالم - اليمن

الناشطون على شبكات الانترنت اعادوا نشر فيديو للسفير اليمني السابق في اليمن جيل غوتييه وهو يقول شهادة عاشها في اليمن، ومفادها..استخدام ايران ذريعة لفعل ما تم فعله باليمن واليمنيين.

وشهدت مواقع التواصل، تعليقات عديدة حول هذا الموضوع منها ما کتبه "اسماعيل العزي" حيث غرد:"على العالم أن يفهم أن لا وجود لايران في اليمن وان حكومة هادي مجرد ذريعة للسيطرة على عدن وهم مجرد قناع فقط لللامارات والسعودية".

وکتب "عبد الجليل ردمان":"رغم علم العالم بالحقيقه إلا انهم غير منصفين".

أما "عيسى السيد" فكتب:"باختصار. هذا هو الواقع".