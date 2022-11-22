الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سوسان يلتقي بيدرسون في 'أستانا'

سوسان يلتقي بيدرسون في 'أستانا'
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحث معاون وزير الخارجية السوري ورئيس الوفد السوري أيمن سوسان اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون آخر المستجدات في سورية والمنطقة، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 حول سورية بصيغة "أستانا" المنعقد في العاصمة الكازاخستانية.

العالم - سوريا

وتناول الحديث خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في سورية وعدداً من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني.

وفي هذا الصدد أكد سوسان استمرار الحكومة السورية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في مختلف الأراضي السورية دون تمييز، مشدداً على ضرورة عدم تسييس الوضع الإنساني واحترام المبادئ التي تحكم العمل في هذا المجال، وخاصة لجهة التنسيق مع الحكومة السورية.

من جانبه عرض بيدرسون الجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وأشار إلى أهمية تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعقيد الأوضاع، مذكراً ببيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

حضر اللقاء أعضاء الوفدين السوري والأممي.

روابط ذات صلة

القوات الاميركية تجري تدريبات عسكرية في ريف الحسكة

القوات الأميركية تستمر بسرقة النفط السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمنحة أمريكية.. افتتاح مقابر يهودية مرمّمة في دولة عربية

اليوم صباحا.. 'سرايا القدس' تُركع الصهاينة على ركبهم في جنين ونابلس

أمريكا تعلن معارضتها لأي عمل عسكري تركي في سوريا 

واشنطن تدعو لتدابير لتخفيف حدة الوضع الأمني في الضفة الغربية

أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019

بالفيديو.. الرئاسة اليمنية: الأجندات الإقليمية والدولية التي ترعى الصراعات بمحافظات الجنوب ستفشل