سوسان يلتقي بيدرسون في 'أستانا'

العالم - سوريا

وتناول الحديث خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في سورية وعدداً من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني.

وفي هذا الصدد أكد سوسان استمرار الحكومة السورية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في مختلف الأراضي السورية دون تمييز، مشدداً على ضرورة عدم تسييس الوضع الإنساني واحترام المبادئ التي تحكم العمل في هذا المجال، وخاصة لجهة التنسيق مع الحكومة السورية.

من جانبه عرض بيدرسون الجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وأشار إلى أهمية تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعقيد الأوضاع، مذكراً ببيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

حضر اللقاء أعضاء الوفدين السوري والأممي.