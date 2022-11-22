تركيا تستهدف مستوصفا يقع شرق 'عين العرب'

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم اليوم نقلا عن مواقع كردية بأن استهدف الجيش التركي قبل قليل، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة عين العرب، بشكل مباشر، فيما يستمر قصفه على القرية وقرية سفتك في الريف الغربي لعين العرب بريف حلب.

ويقصف الجيش التركي في هذه الاثناء قرية تل زيوان الوقعة شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة بالقذائف المدفعية.

وصعدت أنقرة من هجماتها على الشمال السوري غداة مقتل شخصين واصابة ستة آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري.



وقال مصدر تركي إن خمسة صواريخ أصابت مدرسة ومنزلين وشاحنة. وذكرت مصادر اعلامية أن الصواريخ أطلقت من منطقة عين العرب السورية الخاضعة لسيطرة قوات قسد.

بالتزامن أعلنت أنقرة أن سلاحها الجوي بدأ مجددا قصف أهداف في شمال سوريا، وتحدثت عن مقتل أكثر من مئة و80 مسلحا في ضربات جوية وبرية خلال اليومين الماضيين.