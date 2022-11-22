شاهد.. أمير قطر يشجع المنتخب السعودي من المدرجات

العالم- السعودية

واتشح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعلم السعودية تشجيعاً للمنتخب السعودي في مواجهته امام منتخب التانغو، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم قطر 2022 بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني.

وحقق المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في أولى مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة الخاصة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ودشن منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه.