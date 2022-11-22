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الاطاحة بمجموعة ارهابية بصحراء الانبار في العراق

الاطاحة بمجموعة ارهابية بصحراء الانبار في العراق
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

 أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بمجموعة ارهابية بكمين في مناطق صحراء الانبار الغربية.

العالم - العراق

وقال المصدر، ان "القوات الامنية نصبت كمينا لخمسة من عناصر داعش وتمكنت من اعتقالهم بعد مطاردتهم في مناطق صحراء الانبار الغربية دون وقوع أي مقاومة تذكر ".

واضاف، ان "المجموعة الارهابية كانت تنوي القيام بعمليات ارهابية لاستهداف القوات الامنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة".

وأوضح أن "عناصر التنظيم الاجرامي ينظمون انفسهم على شكل مجاميع صغيرة يتحركون في المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة خشية رصدهم من قبل القوات الامنية".

وأشار الى أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المجموعة الارهابية دون الافصاح عن اسمائهم لدواعي امنية".

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