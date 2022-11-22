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البوصلة..

أحزاب اليمين ونتنياهو.. لمن الغلبة؟

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بات يعاني قبل أن يشكل الحكومة حتى، حيث إن الخلافات الكبيرة بين حلفائه باتت العقبة الاولى والرئيسية في طريقه نحو تشكيل الحكومة. 

العالم - البوصلة

وأعلن الكيان الإسرائيلي رفع حالة التأهب في ظل تعالي أصوات اليمين المتطرف المطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المستوطنين.

من جهتها حذرت المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة من تلك المخططات، واكدت أنها ستؤدي الى انفجار كامل في الأراضي الفلسطينية.

كما أن جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة لكيان الاحتلال تعثرت في ظل الخلافات مع اليمين المتطرف على توزيع الحقائب الوزارية.

في ظل مطالبة سمطرتش بوزارة الحرب وانسحاب بن غفير من المفاوضات بعد رفض حزب الليكود منحه وزارة تطوير النقب والجليل.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول اخر التفاصيل بخصوص تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال وهذه العراقيل التي يواجهها نتنياهو هل يمكنه تجاوزها ام باتت اكبر منه؟ وقبل انتخابات الكنيست واثنائها حاول اليمين المتطرف ان يظهر نفسه بصورة المتماسك والمسيطر على الوضع والصفوف، ولكن الحقيقة اثبتت غير ذلك وعند اول مطب ظهرت الخلافات، كيف يتم قراءة الوضع الان؟ واذا فشل نتنياهو في حل هذه الخلافات هل يستطيع ان يشكل الحكومة في حال استبعد الاحزاب المناكفة له وتحالف مع اخرى في الوسط؟

كما يتناول البرنامج موضوع في إمكان القول ان احزاب اليمين هي من تصنع قوة نتنياهو ليس العكس؟ اي ان الرجل ليس له هذا التأثير الكبير واحزاب اليمين هي من تحركه؟ دوليا كيف ستتعامل الولايات المتحدة والدول الغربية مع حكومة يمين متطرف في كيان الاحتلال؟ واذا استمر هذا الفشل هل من الممكن ان نرى انتخابات جديدة؟

وحول وجود انفراجة لبنيامين نتنياهو في هذه الحكومة أكد ضيف البرنامج سعيد بشارات الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزة أنه حتى الان لا تزال الامور غير واضحة فهنالك كلام في الاعلام الاسرائيلي مسرب من هذه الغرف التي تجري فيها النقاشات والمفاوضات والمساومات والابتزازات حول التوصل الى بعض الاتفاقيات بخصوص وزارة المالية التي ستحوّل من درعي الى سمطرتشي مع اعطاء سمطرتش صفة وزير له في وزارة الجيش بحيث تصبح الضفة الغربية تحت سيطرته ويعني ذلك أن تتحول الادارة المدنية الى ادارة في وزارة الجيش باسم وزارة يتصرف بها سمطرتش.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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