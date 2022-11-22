12 إيرانيا في قائمة الباحثين الأكثر مرجعية في العالم عام 2022

العالم - إيران

وقدمت المؤسسة "كلاريويت آنالتيكز"، في عام 2022 أسماء سبعة آلاف باحث في 21 مجالا علميا في قائمة الباحثين ذوي الاستشهادات العالية.

هؤلاء الباحثون، الذين يمثلون 70 دولة في العالم، مقسمون إلى فئتين: 4 آلاف باحث في مجالات علمية خاصة وأكثر من 3 آلاف باحث في مجالات متعددة التخصصات.

ويعتبر الباحثون الذين استشهدوا بمقالات عالية باحثين مؤثرين، وأولئك الذين تظهر أسماؤهم بشكل متكرر هم أكثر تأثيرا.. لذلك، يتم تصنيف الباحثين بناء على عدد المقالات التي تم الاستشهاد بها كثيرا.

والباحثون الإيرانيون في قائمة المؤسسة هم: مصطفى عباس زاده، ومحمدحسين أحمدي، وألهام أسدبور، ومهدي دهقان، وأحمد حسيني بنده قرائي، ومهدي كريمي، وحامد ميرزائي، وبهنام محمدي إيوانلو، وأميد رحمتي، وبهرام رمضان زاده، ومسعود صلواتي نياسري، وجواد شريفي راد.

وتضم القائمة 1169 باحثا من الصين و579 باحثا من بريطانيا و369 باحثا ألمانيا و337 باحثا من أستراليا، و233 باحثا من جامعة هارفارد.