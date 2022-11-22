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الشيخ البغدادي: لإسقاط مشروع الهيمنة الأميركية المُتمثل بأذنابها في المنطقة

الشيخ البغدادي: لإسقاط مشروع الهيمنة الأميركية المُتمثل بأذنابها في المنطقة
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

طالب عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي لإسقاط مشروع الهيمنة الأميركية المُتمثل بأذنابها في المنطقة. 

العالم - لبنان

وفي كلمة له في بلدة أنصار الجنوبية ، قال من هنا استطاعت أميركا ومعها السعودية أن تعمل على محاصرة الشعب اللبناني وخنقه اقتصاديًا ومعاقبته على انتصاره الباهر على العدوين الإسرائيلي والتكفيري وفرض توازن ردع حقيقي معهما، وبالتأكيد من دون أن تتمكّن أميركا وأذنابها من فرض مشروعها علينا.

وتابع الشيخ البغدادي الحل يكمن في تماسك محور المقاومة والعمل على إسقاط الهيمنة الأميركية ومشروعها القذر من خلال إضعاف أذنابها في المحور، وهذا هو الحلّ الوحيد لإسقاط العصبيات الطائفية والتخلّص من هذا التاريخ الأسود المتوارث لهؤلاء الفاسدين في لبنان، وحينها يمكن العمل لجمع المسؤولين على طاولة حوار تكون الأطراف جادة في إخراج البلد من محنته عبر التوصل إلى انتخاب رئيس يكون بعيدًا عن هيمنة الأجانب وقادر مع الحكومة على بناء الدولة القائمة على العدالة والسيادة.

ورأى أنّ المشكلة الحقيقية في لبنان مركّبة من المسؤولين الفاسدين الذين فقدوا الأهلية والغائبين عن مسؤولياتهم بالكامل وبشكل مُتعمّد، وغطّوا جرائمهم بالتغلغل داخل طوائفهم، والمشكلة الثانية هي العصبيات الطائفية المقيتة التي حمت هؤلاء المجرمين من يد العدالة وجعلتهم يتمادون في غيّهم والعبث الكامل في مقدّرات الدولة والشعب.

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الشيخ البغدادي: لإسقاط مشروع الهيمنة الأميركية المُتمثل بأذنابها في المنطقة

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