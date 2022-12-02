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في سورية لماذا علقت "قسد"عملياتها مع التحالف الأميركي... الحرب الأوكرانية والجدل الروسي الغربي حول تسليح كييف

في سورية لماذا علقت
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، إعلان جماعة قسد المدعومة من واشنطن وقف جميع عمليات التنسيق مع التحالف الأميركي. وذلك بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها.

العالم - بانوراما

ودعت قوات قسد روسيا الى اتخاذ مواقف أكثر حزما، وأن تطالب تركيا بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وحل الخلافات بالحوار لا بالحرب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن المعركة ضد الإرهابيين شمالي سوريا ستستمر بشكل فعال وحاسم.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف.

واعتبر إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ضرورية ولا مفر منها.

بدوره طلب المستشار الالماني اولاف شولتس من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة حل دبلوماسي.

هذا واعتبرت موسكو ان الولايات المتحدة تقوم بتحويل أوكرانيا إلى تهديد وجودي لروسيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. في سورية لماذا علقت "قسد"عملياتها مع التحالف الأميركي... الحرب الأوكرانية والجدل الروسي الغربي حول تسليح كييف