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استشهاد طفل وإصابة العشرات في نابلس برصاص قوات الإحتلال

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

نابلس في قلب النار من جديد وشهيد وجرحى في اشتباكات استمرت حتى ساعات الصباح، المدينة ما ان انبزغ الفجر حتى خرحت في تشييع الطفل الشهيد احمد شحادة والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامها للمدينة.

العالم - مراسلون

المئات من ابناء نابلس دعوا خلال التشييع الى استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال الاسرائيلي المستمر في عدوانه على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية .

الاحتلال الاسرائيلي يعمل اليوم بكل قوته من اجل فرض سيطرة امنية في مناطق الضفة الغربية من خلال عمليات القتل اليومي للفلسطينيين، والتي وصلت الى اعلى نسبها خلال العام الجاري وعمليات الاعتقال التي فاقت كل الاعوام السابقة.

وايضا باطلاق اليد للمستوطنين في انحاء الضفة ليفرضوا عضالاتهم وسيطرتهم على محيط المدن الفلسطينية.

لكن ذلك في الختام لن يغير من واقع ان لكل فعل ردة فعل وان الفلسطينيين لن يظلوا مكتوفي الايدي.

لا احد من الفلسطينيين يظن للحظة، ان القادم في العلاقة مع الاحتلال افضل لكنهم واثقون ان لكل ليل حالك فجر جديد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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