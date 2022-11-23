لقاء يجمع الوفدين السوري والإيراني في آستانا

العالم - سوريا

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث كانت وجهات النظر متطابقة إزاء تلك المواضيع.

وأكد أصغر خاجي دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

من جانبه شدد سوسان على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مؤكداً الثقة على قدرة إيران على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخطط المعادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.