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لقاء يجمع الوفدين السوري والإيراني في آستانا

لقاء يجمع الوفدين السوري والإيراني في آستانا
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

عقدت في العاصمة الكازاخستانية صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بين الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا بصيغة أستانا.

العالم - سوريا

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث كانت وجهات النظر متطابقة إزاء تلك المواضيع.

وأكد أصغر خاجي دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

من جانبه شدد سوسان على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مؤكداً الثقة على قدرة إيران على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخطط المعادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.

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