شاهد.. هكذا يريد الأعداء النيل من إيران الرائدة

العالم - خاص بالعالم

بات التيار المعادي لإيران يستغل كل فرصة لاستهداف أمن المجتمع من خلال عمليات الاغتيال العمياء التي ينفذها للانتقام من ابناء الشعب الذين لم يواكبوا مثيري الاضطرابات في البلاد والتعويض عن الفشل الذي مني به إثر ذلك هذا الى جانب التخفيف من حدة الإخفاقات الدولية التي مني بها رعاة الإرهاب.

ويعتقد الخبراء أن الدعم الإعلامي والمالي والتسليحي الخاص لمثيري أعمال الشغب في قتل الأبرياء، وتهديد أمن المجتمع وثباته، ومحاولة زيادة الأضرار وزعزعة استقرار إيران، ليست سوى بعض فصول المحاولات التي شهدتها الأيام الـ70 الماضية للانتقام من إيران.