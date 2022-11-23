الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا يريد الأعداء النيل من إيران الرائدة

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشر الاكاذيب حول احداث الشغب الاخيرة في ايران هي اللعبة المكررة. فالتيار المعادي لإيران بات يستغل كل فرصة لاستهداف أمن المجتمع من خلال عمليات الاغتيال وخلق الاكاذيب التي ينفذها للانتقام من ابناء الشعب الذين لم يواكبوا مثيري الشغب في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

بات التيار المعادي لإيران يستغل كل فرصة لاستهداف أمن المجتمع من خلال عمليات الاغتيال العمياء التي ينفذها للانتقام من ابناء الشعب الذين لم يواكبوا مثيري الاضطرابات في البلاد والتعويض عن الفشل الذي مني به إثر ذلك هذا الى جانب التخفيف من حدة الإخفاقات الدولية التي مني بها رعاة الإرهاب.

ويعتقد الخبراء أن الدعم الإعلامي والمالي والتسليحي الخاص لمثيري أعمال الشغب في قتل الأبرياء، وتهديد أمن المجتمع وثباته، ومحاولة زيادة الأضرار وزعزعة استقرار إيران، ليست سوى بعض فصول المحاولات التي شهدتها الأيام الـ70 الماضية للانتقام من إيران.

روابط ذات صلة

شاهد.. حقيقة الاعتداء على منزل مفجر الثورة الاسلامية في مدينة خمين

بالفيديو: هذا ما حاول الارهابيون فعله في مدينة ايذه الايرانية ولكن..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما وراء انشاء ايران مطار دولي في محافظة البرز؟

"عرين الأسود" للاحتلال: ليلكم لم ينتهِ بعد.. ونخوض معركة الكرامة في نابلس

شاهد.. هكذا يريد الأعداء النيل من إيران الرائدة

10 إصابات جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو

أردوغان: سندخل قريبا شمال سوريا والعراق

من دعت لهجوم الناتو على ايران بذريعة الدفاع عن الشعب؟