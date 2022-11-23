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بالفيديو.. توثيق للانفجار الثاني الذي وقع في حي راموت بالقدس

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قتل مستوطن وأصيب 19 شخصا على الأقل، صباح اليوم الأربعاء، بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، في انفجارين في القدس، قالت الشرطة الاحتلال إنها عمليات متزامنة.

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