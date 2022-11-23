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العراق والكويت يؤكدان على إدامة التعاون المتبادل بمختلف المستويات

العراق والكويت يؤكدان على إدامة التعاون المتبادل بمختلف المستويات
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح على إدامة التعاون المتبادل بين البلدين بمختلف المستويات.

العالم - العراق

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، الاربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، التقى السوداني، ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، في الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم الأربعاء، الى دولة الكويت، على رأس وفد، في زيارة رسمية.

وتباحث السوداني خلال لقائه مع ولي العهد الكويتي بشأن "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات، كذلك استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، بما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما".

وحسب البيان، أكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين، والسعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي بالزيارة الرسمية للسوداني، مؤكداً متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما، وحرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره، مثمناً دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها.

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