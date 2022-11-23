بالفيديو.. القوات التركية تقصف محطات نفطية بريف الحسكة

العالم - سوريا

واستهدفت مُسيرة تابعة للقوات التركية محطة دجلة النفطية بالقرب من قرية "علي آغا" شرقي القامشلي بريف الحسكة.

كما وقصفت القوات التركية محطة سازاربا النفطية شمال القحطانية بريف القامشلي الشرقي بريف الحسكة.

هذا وتواصل القصف التركي على سوريا، ليشمل محيط سجن جركين بأطراف القامشلي بريف الحسكة.

واستهدفت القوات التركية مواقع "قسد" في حي العنترية بمدينة القامشلي بثلاث قذائف مدفعية حيث سمعت أصوات سيارات إسعاف تتجه إلى المناطق المستهدفة.

كما قامت مسيرة بقصف مقر لـ"قسد" بقرية جرنك التابعة لعامودا بريف الحسكة.