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حزب الله يشيد بعمليتي القدس: تؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو

حزب الله يشيد بعمليتي القدس: تؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أشاد حزب الله بالعمليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد ‏الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات ‏المقاومة وتطورها وتنوعها، و"اتخاذها كل الأشكال الممكنة".

العالم - لبنان

وفي بيان له رأى حزب الله "في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه وإرهابه". ‏

وتابع البيان "إن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".‏

وختم "إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر".

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