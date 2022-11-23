خسارة مدوية للمنتخب الألماني أمام نظيره الياباني

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وخلال المباراة المرتقبة على استاد خليفة الدولي، سجل المنتخب الألماني أولا، من ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعد ارتكاب حارس اليابان شويشي غوندا خطأ واضحا على الألماني دافيد روم.

وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي، إلكاي غوندوغان، الركلة بهدوء محرزا الهدف الأول للماكينات. وبالرغم من الضغط المتواصل لمنتخب ألمانيا، صمد الساموراي الياباني، حتى عاد ليقلب المباراة رأسا على عقب، قبل ربع ساعة من النهاية.

وسجل محترفا اليابان في ألمانيا، ريتسو دوان (فرايبورغ) وتاكوما أسانو (بوخوم)، هدفان قاتلان في الدقيقتين 75 و83، ليحققا صدمة بين صفوف الألمان.

انتصار اليابان التاريخي عزز سيناريو المفاجآت في مونديال 2022، بعد انتصار السعودية على الأرجنتين أمس الثلاثاء.

وفي بقية منافسات المجموعة الخامسة، يلاقي منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي مباشرة بعد لقاء ألمانيا واليابان.