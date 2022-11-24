مجموعة "عصا موسى" تنشر فيديو لحظة تفجيرات القدس + فيديو

العالم- الاحتلال

واعلنت قناة 13 العبرية في وقت سابق بأن" الكاميرات المتواجدة في منطقة التفجير معطلة منذ وقت طويل"!

وزعم تقرير للقناة، مساء الأربعاء، بأن "العملية المزدوجة التي وقعت في القدس المحتلة كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبيرة"، كما وصفتها.

وقال المفتش العام للشرطة الصهيونية يعقوب شبتاي، إن التفجيرين اللذين وقعا في القدس المحتلة يوم الأربعاء، "لا مثيل لهما" منذ سنوات عديدة، فيما تشير تقديرات أمنية "إسرائيلية" لا زالت تحت المراجعة، أنه قد تكون مجموعة من الفلسطينيين هم من نفذوا الهجوم المزدوج.

واستنادا إلى شرطة كيان الاحتلال فقد وقع تفجير أول بعبوة ناسفة قرب محطة للحافلات قرب مستوطنة "جفعات شاؤول" قبل تفجير آخر بعبوة ناسفة أيضا في مستوطنة راموت بالقدس الغربية أيضا.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان : "وفق مصادر طبية أصيب خلال الهجومين 19 شخصا، بينهم 4 في حالة خطيرة، و1 في حالة متوسطة، و10 في حالة خفيفة، و4 من مصابي الهلع.. وتم تحديد وفاة أحد الجرحى بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى".