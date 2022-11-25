لحظة تاريخية.. التقاط صور للحمام الأسطوري!

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شارك باحثان في جزيرة فيرغسون ،في بابوا غينيا الجديدة ، رد فعلهما المثير عندما أدركا أنهما التقطتا أول صورة لطائر الدراج ذو الرأس الأسود ، وهو طائر لم يتم تصويره منذ 140 عامًا.

وسجله جوردان بورسما في 29 سبتمبر رد فعل زميلته دوكا ناسون على الصور التي تم التقاطها بالكاميرا في اليوم السابق والذي اعتبر ان هذه أسعد لحظة في التاريخ.

ويقوم الفريث البحثي ، بالبحث عن الأنواع المهددة بالانقراض أو التي من المحتمل أن تكون منقرضة لمدة شهر. وتمت مكافأة الفريق برؤيتهم للطائر في اليوم الأخير من بحثهم.

يقول جوردان انه لم يتم تصوير الدراج الأسود قط منذ عام 1882 ، و كانت رؤية صور هذا الطائر بعيد المنال والأسطوري تقريبًا يطير عبر الكاميرا أكثر تجربة سريالية ومبهجة يمكن أن يتخيلها.