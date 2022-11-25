الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لحظة تاريخية.. التقاط صور للحمام الأسطوري!

لحظة تاريخية.. التقاط صور للحمام الأسطوري!
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تمكنت مجموعة من الباحثين من تصوير طائر بعيد المنال شوهد آخر مرة منذ 140 عامًا.

العالم - منوعات

شارك باحثان في جزيرة فيرغسون ،في بابوا غينيا الجديدة ، رد فعلهما المثير عندما أدركا أنهما التقطتا أول صورة لطائر الدراج ذو الرأس الأسود ، وهو طائر لم يتم تصويره منذ 140 عامًا.

وسجله جوردان بورسما في 29 سبتمبر رد فعل زميلته دوكا ناسون على الصور التي تم التقاطها بالكاميرا في اليوم السابق والذي اعتبر ان هذه أسعد لحظة في التاريخ.

ويقوم الفريث البحثي ، بالبحث عن الأنواع المهددة بالانقراض أو التي من المحتمل أن تكون منقرضة لمدة شهر. وتمت مكافأة الفريق برؤيتهم للطائر في اليوم الأخير من بحثهم.

يقول جوردان انه لم يتم تصوير الدراج الأسود قط منذ عام 1882 ، و كانت رؤية صور هذا الطائر بعيد المنال والأسطوري تقريبًا يطير عبر الكاميرا أكثر تجربة سريالية ومبهجة يمكن أن يتخيلها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تاجر سعودي يشتري 'طائرا حرا' بمبلغ 66.5 مليون ليرة سورية من دير الزور

قرار غريب لرجل صيني فاز بجائزة اليانصيب!

الدردشة مع شخص غريب تزيدك سعادة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلماني ايراني: الأعداء يسعون لإبطاء تقدم الجمهورية الاسلامية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في مونديال قطر

البقع البيضاء في قطع الشوكولاتة .. هل تدل على فسادها؟

علماء يحددون أفضل سن لتعلم لغة ثانية

صيد أكبر سمكة ذهبية في العالم

لحظة تاريخية.. التقاط صور للحمام الأسطوري!