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'لافرنتيف': العملية الخاصة في أوكرانيا لا تؤثر على الدور الروسي في سوريا

'لافرنتيف': العملية الخاصة في أوكرانيا لا تؤثر على الدور الروسي في سوريا
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، اليوم الخميس، إن "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تأثير لها على مكافحة الإرهاب والوجود الروسي في سوريا".

العالم- روسيا

كما أكد مبعوث الرئيس الروسي أنه "لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا."

وأضاف لافرينتيف في تصريح صحفي: "لا داعي لذلك (نقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا)، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية" .

وأضاف لافرينتيف أن" القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية".

وأكد أنه" على الرغم من العملية في أوكرانيا، فإن روسيا ستواصل دعمها لدمشق".

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