عملية القدس المزدوجة والصفعة الجديدة للكيان

العالم – مع الحدث

هل شكلت العملية باعترافهم صفعة جديدة للمنظومة الامنية والعسكرية الصهيونية؟

ماذا عن خشية الاحتلال من تنفيذ عمليات اخرى واستنفار اجهزته لمنع وقوعها؟

ما اهمية ما حصل من ارباك الاحتلال مع مفاوضات نتنياهو لاستعجال تشكيل حكومته؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد، والمختص بالشأن الفلسطيني د. وائل المناعمة، والمختص بالشأن الاسرائيلي اسماعيل مسلماني.