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عبد الكريم النمر..معتقل في سجون السعودية اكثر من 20 عاما بلا جرم

عبد الكريم النمر..معتقل في سجون السعودية اكثر من 20 عاما بلا جرم
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الحرية للمعتقل السعودي المنسي عبدالكريم النمر وزوجته وابنته.

العالم- السعودية

وفي تغريدة على تويتر كتبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية :

#عبدالكريم_النمر مرت سنوات طويلة ومعتقلونا قابعون في سجون #آل_سعود ظلما وتعسفا وحقدا لا أحد يذكرهم سوى أقربائهم وأحبتهم و #المنظمات الدولية المعنية بـ #حقوق_الانسان قد أغفلتهم تعمدا ولكن لن ننساهم مهما طال امد اعتقالهم #كفاكم_ظلما #الحرية_لمعتقلي_الرأي #اطلقوا_سراح_المعتقلين

والمعتقل عبد الكريم حسين النمر من اهالي الأحساء مدينة المبرز عمره وقت الإعتقال 43 سنة ولديه زوجتين و9 أبناء وكان يعمل أعمال حرة وهو صائغ للذهب والمجوهرات .

وتم إعتقاله عدة مرات إحداها عام 1996 لعدة أشهر ثم أُطلق سراحة لتتم معاودة إعتقاله عام 1999 ومازال قيد الإعتقال حتى الان.

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