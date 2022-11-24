عبد الكريم النمر..معتقل في سجون السعودية اكثر من 20 عاما بلا جرم

العالم- السعودية

وفي تغريدة على تويتر كتبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية :

#عبدالكريم_النمر مرت سنوات طويلة ومعتقلونا قابعون في سجون #آل_سعود ظلما وتعسفا وحقدا لا أحد يذكرهم سوى أقربائهم وأحبتهم و #المنظمات الدولية المعنية بـ #حقوق_الانسان قد أغفلتهم تعمدا ولكن لن ننساهم مهما طال امد اعتقالهم #كفاكم_ظلما #الحرية_لمعتقلي_الرأي #اطلقوا_سراح_المعتقلين

والمعتقل عبد الكريم حسين النمر من اهالي الأحساء مدينة المبرز عمره وقت الإعتقال 43 سنة ولديه زوجتين و9 أبناء وكان يعمل أعمال حرة وهو صائغ للذهب والمجوهرات .

وتم إعتقاله عدة مرات إحداها عام 1996 لعدة أشهر ثم أُطلق سراحة لتتم معاودة إعتقاله عام 1999 ومازال قيد الإعتقال حتى الان.