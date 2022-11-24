الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا

العالم ـ سوريا

وقالت الخارحية الأمريكية في بيان لها: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق بعد هجمات تركية

دعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق وسط العملية العسكرية التركية هناك، مجددا التزام الكتلة بسيادة وسلامة أراضي البلدين.

وقال ستانو في إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل عاجل، ونكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على مستوى البلاد في سوريا، ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا وكذلك العراق".

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير وأعمال العنف في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

تُصعّد القوات التركية والفصائل الموالية لها من اعتداءاتها على كامل الشريط الحدودي السوري التركي لليوم الخامس على التوالي، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من مجموعات قسد المدعومة أمريكياً وشهداء عسكريين أيضاً من الجيش السوري.