الزهار: عملية القدس البطولية لها ما بعدها.. والأقصى عنوان المعركة القادمة

العالم ـ فلسطين

وقال الزهار خلال حديثه لقناة الأقصى: "إذا استمرت المقاومة في الضفة سيندحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا".

وأضاف أن "ما يجري في الضفة الغربية هو استنساخ لما حدث في غزة قبل انسحاب الاحتلال".

وشدد الزهار على أن، المسجد الأقصى هو عنوان المعركة القادمة، مشيرًا إلى أنه كلما زادت المقاومة في الضفة كلما شعر الكيان الصهيوني بزواله.

وأوضح أن تأثير استهداف المستوطنات في الضفة كبير على الحكومات الصهيونية.

وبيّن الزهار أن الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة لن تؤثر على جذوة المقاومة.

ولفت إلى أن القدس هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، مؤكدًا أن المقاومة بالضفة الغربية في تصاعد مستمر.