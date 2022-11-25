الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إردوغان: هدف عملية 'المخلب - السيف' إنشاء حزام أمني على طول حدودنا الجنوبية

إردوغان: هدف عملية 'المخلب - السيف' إنشاء حزام أمني على طول حدودنا الجنوبية
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ هدفه من العملية العسكري في شمالي سوريا والعراق هو إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده. 

العالم - تركيا

وقال إردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء".

وأضاف: "سننجز هذه المنطقة على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".

وقالت أنقرة إنّ الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط أسطنبول، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، جرى التخطيط له في منطقة كوباني وهو ما نفاه الكرد.

لكن خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف بها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب (أكبر مكون في "قسد").

وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"، البلدات السورية تل رفعت ومنبج وعين العرب لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية.

لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، وفق ما قال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تدمير تركيا نحو 471 هدفاً وتحييد ما لايقل عن 254 عنصراً، منذ إطلاق عملية "المخلب - السيف" العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وقوات "قسد" شمال سوريا والعراق.

وقال إردوغان إنّ العملية العسكرية في شمال العراق وسوريا "لن تبقى محدودة بالعملية الجوية وما تمّ تنفيذه حتى الآن"، مؤكداً أنّها ستستمر.

وحذّر الكرملين، تركيا من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا عبر غاراتها، مؤكداً أنّ ذلك "قد يأتي ذلك بنتائج عكسية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني".

روابط ذات صلة

موسكو تحذر تركيا من 'زعزعة الاستقرار' في سوريا

أردوغان: يمكننا إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات 2023 التركية

إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. احتفالات تجوب شوارع طهران بعد فوز المنتخب الايراني على 'ويلز'

بملايين الجنيهات الإسترلينية.. وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويعلن عن مساعدات جديدة لها

إردوغان: هدف عملية 'المخلب - السيف' إنشاء حزام أمني على طول حدودنا الجنوبية

من سيعوض السعوديين في جدة عن ممتلكاتهم التي تضررت جراء السيول!

بالفيديو.. التين الشوكي"عطية ثمينة"لـ اقتصاد تونس

الخارجية الايرانية ترد على تصريحات وزير خارجية بريطانيا التدخلية الأخيرة