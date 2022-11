لماذا تزعم "امريكا" الدفاع عن النساء وتقتل نساء اليمن؟

العالم - نبض السوشيال

يصادف 25 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. والعنف ضد النساء هو أكثر الانتهاكات شيوعا في العالم، وشعار هذا العام "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة".

وفي عام 1999، تبنت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر ليكون يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، وعام 2000، اعتمدت الجمعية العامة القرار 54/134، الذي حدد رسميًا يوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت بذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للتعاون معًا وتنظيم الأنشطة المصممة لزيادة الوعي العام بالمسألة كل عام في ذلك التاريخ.

وبينما تحيي الامم المتحدة هذه الذكرى فانها تغض بصرها عن الجرائم التي تتعرض لها نساء اليمن اللاتي سقطن شهيدات وجريحات في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن وتمدها امريكا بالاسلحة والمعدات كما توفر لها الحماية من المسألة القانونية.

هذا وأصدر مركز عين الإنسانية، تقريرا يوثق سقوط أكثر من 8600 شهيد ومصاب من أطفال اليمن في جرائم ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مارس 2015.

ولتسليط الاضواء على هذه الجرائم رغم التغافل المتعمد من المنظمات الحقوقية تم الاعلان عن اطلاق حملة تغريدات " أمريكا تقتل المرأة اليمنية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودعا المنظمون للمشاركة الواسعة في حملة التغريدات.

وما ان تم الاعلان عن اطلاق الحملة سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها ،معربين عن رفضهم الشديد واستنكارهم لهذا العدوان والصمت الدولي إزاء هذه الجرائم.

وغرد " صفي الدين محمد" : "امريكا قتلت الاف النساء في اليمن امريكا سبب كل المجازر في هذا العالم امريكا تقتل المراة اليمنية والفلسطينية والعراقية وتتغنى باللقضاء على العنف _امريكا ام الارهاب والعنف".

وغردت "بنت الزبيري" : "بإي ذنب قتلوكي يا أمي! !".

فيما غرد "Bashir Aldilami" : "#اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدالمرأة هويوم حددته الأمم المتحدة سنويا لمواجهة العنف الذي يقع على المرأة باختلاف صوره وأشكاله وفي المقابل وقفت ودعمت وايدت من قام بقتل هذه المسنة اليمنية والمقتولة بفعل غارات تحالف العدوان المدعوم امميا".

من جانبه غرد "Mannarrat wa Elm" : "الجرائم البشعه التي جرت في اليمن وبحق المرأه اليمنيه في أكثر من جريمه متعمده وعن سبق اصرار وترصد في المدن والقرى، تجعل من الطاغوت الأمريكي اسوء مجرم في العصر الحديث".

وغرد حساب باسم "ثائر القعود" : "For 8 years, America has shown its public enmity towards the Yemeni people after losing its regional tools in a war the likes of which humanity has not witnessed".

منذ 8 سنوات ، أظهرت أمريكا عداوتها العلنية للشعب اليمني بعد أن فقدت أدواتها الإقليمية في حرب لم تشهد مثلها الإنسانية.

واضاف في تغريدة اخرى "America's arms used in aggression on Yemen women and children

أسلحة أمريكا المستخدمة في العدوان على اليمن يقتل النساء و الأطفال".