رئيس وزراء العراق يؤكد على التكاتف بين السلطات

العالم - العراق

ونقلت السومرية نيوز عن مكتب السوداني، إن الأخير "التقى نواباً وممثلين عن قوىً سياسية مختلفة؛ لبحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية وأولويات الحكومة في هذه المرحلة".



وأشار السوداني، إلى "أهمية التكاتف بين السلطات المختلفة بما يسهم في ارتقاء الأداء الحكومي والنيابي بالشكل الذي ينعكس على حياة المواطنين وحاجاتهم وطموحاتهم"، داعياً إلى "تعضيد الجهد الخدمي والهندسي المكرس لتقديم الخدمات العاجلة، الذي يسعى الى إحداث فرق ملموس في الجانب الخدمي يرسّخ ثقة مواطنينا في أداء الأجهزة الحكومية والمحلية".